Mafia: Scalfarotto, 'memoria vittime sia onorata da gesti concreti'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il modo migliore per onorare la memoria delle vittime delle Mafie è quello di costruire una profonda cultura della legalità, diffusa e concreta. Contrastare la criminalità organizzata territorio per territorio e casa per casa: questo è il dovere dello Stato e delle donne e degli uomini che lo servono e lo rappresentano". Così il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, in occasione della 'Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'.

"Ma ogni cittadino può e deve portare il testimone del contrasto alla malavita, in piccoli e grandi gesti quotidiani. Per quello che riguarda il mio impegno istituzionale sarò al fianco di chi opera per diffondere la conoscenza della giustizia, della libertà individuale e del bene comune, le nostre migliori armi contro tutte le mafie. Mai abbassare la guardia ”