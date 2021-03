Mafia: Fico, 'memoria vittime per ribadire impegno lotta criminalità organizzata' (2)

21 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Povertà economica e povertà educativa -aggiunge Fico- alimentano a vicenda: proprio su questo fronte deve esserci una vigorosa capacità dello Stato di fornire alternative. Abbiamo il compito di dare gli strumenti a tutti per essere liberi dal giogo della criminalità. Dobbiamo investire nella scuola, nella formazione, nella cultura, combattere la povertà con misure preziose come il reddito di cittadinanza. Occorre creare le condizioni affinché tutti abbiano l'opportunità di costruire il proprio futuro lavorativo".

"In un periodo terribilmente complesso come quello della pandemia comprendo come questo sia ancora più difficile, ma non dobbiamo mai dimenticare il nostro obiettivo. Lo Stato deve arrivare prima, con misure adeguate per rispondere ai bisogni della collettività. Servono lucidità, programmazione e visione. Solo così metteremo in campo progetti credibili per ridisegnare l'Italia nei prossimi anni sbarrando la strada alle mafie".

"È in gioco la nostra democrazia, il nostro futuro, un Paese finalmente libero dalla violenza e prevaricazione mafiosa", conclude Fico.