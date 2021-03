21 marzo 2021 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Oggi onoriamo il ricordo di tutte le vittime delle mafie. Il dovere della memoria porta con sé un impegno: far vivere la cultura della legalità nelle nostre relazioni, educare e farla amare. È anche il giorno per dire grazie a chi lavora tenacemente, ogni giorno, per aprire strade di libertà". Così su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.