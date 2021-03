Giustizia: Salvini, 'tritacarne e poi 5 righe quando vieni assolto... serve riforma'

21 marzo 2021 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - C'è un "tritacarne della giustizia e poi se vieni assolti, come successo Rixi che non sta al governo per quel procedimento, ci sono 5 righe a pagine 32... Serve una riforma della giustizia ambiziosa e importante". Lo dice Matteo Salvini alla Scuola di formazione politica della Lega. "Non potrà essere questo il governo che affronta in grande stile i problemi della giustizia ma il prossimo, che sarà eletto, farà una grande, coraggiosa e sistematica riforma della giustizia che rimette al centro il cittadino".