Milano, 21 mar. (Adnkronos) - Più posti occupati in terapia intensiva per Covid in Lombardia secondo i dati diffusi dalla Regione. In particolare nelle ultime 24 ore i ricoverati in terapia intensiva risultano 806, contro i 791 di ieri (+15) e negli altri reparti dove il totale dei pazienti sale a 7.732 dai 7.682 di ieri.