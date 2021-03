Covid: caos vaccini a Cremona, M5S Lombardia 'Fontana chieda scusa'

21 marzo 2021 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "Altro giro altra giostra, ah no la giostra è sempre la stessa ed è un fallimento! Anche oggi per i cittadini cremonesi, e per gli operatori del centro vaccini in fiera, è l'ennesimo schiaffo da parte della disorganizzazione del piano Fontana-Bertolaso. La Fiera di Cremona ancora deserta per mancata convocazione del sistema informatico regionale. È l'ennesimo flop di Aria spa. Salvini, Fontana e la sua maggioranza chiedano scusa ai lombardi". Lo afferma l'esponente dei Cinquestelle Marco Degli Angeli.

"Aria ha la sua parte di responsabilità ma non deve diventare paravento dei fallimenti di una giunta di centrodestra che da più di 20 anni governa, male, il nostro sistema sanitario. Siamo nelle mani del caso, dell'improvvisazione e questo è scandaloso per una regione come la nostra. I cittadini lombardi devono finalmente rendersi conto che questa classe politica ha vissuto sulle loro spalle per anni. L'eccellenza lombarda c'è grazie ai cittadini non certo grazie ad una classe politica Incompetente e boriosa", aggiunge.

"Aria è solo uno strumento in mano alla politica e non riesce a dare risposte di qualità ai cittadini è quindi va liquidata. I responsabili politici della giunta Fontana dovrebbero fare una sola cosa togliere il disturbo", conclude il pentastellato Degli Angeli.