Turchia: Quartapelle, 'interrogazione urgente a governo, garantire protezione a donne turche'

Roma, 20 mar. . (Adnkronos) - "10 anni fa la Turchia fece un gesto forte a Istanbul si firmò il primo accordo contro la violenza sulle donne. 10 anni dopo nonostante l'aumento femmincidi, Erdogan cede ai conservatori e esce dalla Convenzione di Istanbul. Solidarietà alle donne turche saremo con voi nella lotta”. Lo scrive la deputata dem Lia Quartapelle, responsabile Esteri Pd, che annuncia un'interpellanza urgente al governo per capire come farà pressione sulla Turchia per garantire protezione a donne vittime di violenza.