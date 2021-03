Open Arms: Procuratore Palermo, 'non c'era alcuna condivisione, decisioni prese da Salvini'

20 marzo 2021 a

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - "Non c'era alcuna condivisione, la decisione era esclusivamente del ministro dell'Interno, il quale come dicono i testi, la prendeva e ne portava a conoscenza, come dice Luigi Do Maio, generalmente con un tweet o altre forme di pubblicazione solo successivamente gli altri componenti del governo". Così il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, nel corso della discussione nell'udienza preliminare a carico di Matteo Salvini per il caso Open Arms.