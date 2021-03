Iv: Bonetti, 'riformismo richiede coraggio, vediamo se anche altri lo avranno'

20 marzo 2021 a

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Facciamo parte di un governo che sta restituendo la possibilità di futuro a questo Paese. Il riformismo richiede coraggio e che chiede tanta fatica, ma l'unico possibile per interpretare una reale possibilità di riformismo. Siamo stati soli sì, ma come ha scritto Manzoni, 'se uno il coraggio non lo ha, non se lo può dare'. Vediamo se altri lo avranno". Lo dice la ministra Elena Bonetti intervenendo all'assemblea di Iv.