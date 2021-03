Canoa: al 22 marzo al via la campagna ecologista della Fick

20 marzo 2021 a

Roma, 20 mar. - (Adnkronos) - La Federazione Italiana Canoa Kayak, da anni impegnata nella tutela dell'ambiente e delle acque, in collaborazione con Wwf Italia, Marevivo e Fondazione Univerde, lancia una nuova campagna ecologista per il 2021: 'A.Ma.Te la Canoa e l'Ambiente'. L'obiettivo è promuovere la tutela dell'ambiente e delle acque ponendo l'accento su quelle attività che vedono i canoisti italiani primi attori nella salvaguardia degli ambienti lacustri, fluviali e marini.

La campagna, griffata da un partner d'eccezione della Federazione come Fonteviva Evam SpA, partirà il prossimo 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua e continuerà per l'intero mese di aprile per celebrare anche la Giornata del Mare dell'11 aprile e la Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile, per concludersi il 5 giugno per la Giornata Mondiale dell'Ambiente.