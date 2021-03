Covid: Giani, 'In Toscana per AstraZeneca 10% rinunce ma paura superata'**

20 marzo 2021 a

Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) - "Sono contento che in Toscana sia stata ragionevolmente superata quella paura che sembrava dominare tutti dopo la sospensione dei vaccini AstraZeneca. Abbiamo visto che la percentuale di rifiuti delle prenotazioni è limitata, si va poco oltre il 10%" che "dimostra che ancora c'è diffidenza". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggi a Firenze, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sui provvedimenti per contenere l'epidemia di coronavirus.

"Invito tutti a riprendere fiducia e valuterò, nelle prossime ore, se fare anche io un gesto come hanno fatto il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi e il generale Francesco Paolo Figliuolo di andarsi a vaccinare con AstraZeneca per dimostrare ai cittadini la massima fiducia che abbiamo noi e quindi che deve avere anche la popolazione", ha aggiunto Giani.