19 marzo 2021 a

a

a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "E' presto per dire che ci sono implicazioni in questa crisi, che poi è una parola grossa... per ora siamo a uno scambio complimenti, ma è presto per dire che impatto c'è su di noi. Noi siamo un Paese fondato sull'europeismo e l'atlantismo. I nostri rapporti internazionali non sono in discussione". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa.