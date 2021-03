Minesto e Schneider Electric uniscono le forze per commercializzare l'energia marina

19 marzo 2021 a

(Stezzano (BG) 19 marzo 2021) - La collaborazione tra Minesto e Schneider Electric ha l'obiettivo di accelerare la disponibilità commerciale dell'energia marina, abilitando la transizione verso società “net-zero”, nelle quali sono necessari sistemi energetici che comprendano la produzione pianificabile di energia rinnovabile.

Per valorizzare le opportunità dell'energia degli oceani con i propri clienti, Minesto e Schneider Electric coinvolgeranno come utenti pilota produttori di energia indipendenti e utility elettriche; prodotti e know how Schneider Electric verranno integrati con le tecnologie pioneristiche di Minesto per sfruttare l'energia delle maree e delle correnti oceaniche.

Le due aziende individueranno insieme progetti di vario genere, dalle più piccole installazioni microgrid a impianti multi megawatt da valutare e sviluppare, sfruttando anche le rispettive pipeline. La collaborazione riguarderà l'integrazione di sistemi tecnici, project management, processi di vendita, opportunità di project financing.

Il Dr. Martin Edlund, CEO di Minesto ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di unire le forze con un leader della transizione energetica e della trasformazione digitale come Schneider Electric. Per noi è una partnership strategica che avrà un ruolo centrale per la commercializzazione della tecnologia Deep Green. La presenza globale di Schneider Electric, le sue tecnologie all'avanguardia, l'esperienza di integrazione di microgrid e produzione di energia rinnovabile miglioreranno significativamente il valore della proposta che facciamo ai nostri clienti e agli investitori in progetti per le energie rinnovabili”

“Inoltre, lavoreremo per usare questa partnership come strumento per affermare una visione e informare chi decide delle opportunità e dei vantaggi che le nuove tecnologie complementari per le energie rinnovabili offrono, non ultimo la possibilità di costruire sistemi energetici completamente sostenibili, basati sulla disponibilità di un carico prevedibile di energia generata dagli oceani”.

Gary Lawrence, Presidente del segmento Power and Grid di Schneider Electric ha commentato “Non vediamo l'ora di lavorare con Minesto per inserire l'energia degli oceani nel mix energetico rinnovabile globale, equilibrando l'apporto delle rinnovabili variabili con un apporto di energia rinnovabile prevedibile. Per noi è molto importante entrare nel settore dell'energia marina con un partner che sta sviluppando una tecnologia del tutto innovativa, con un mercato globale e il potenziale di produrre energia a costo competitivo”.

Matthieu Mounier, Head of Microgrid di Schneider Electric ha aggiunto: “Utenti e produttori di energia chiedono sempre più spesso soluzioni sostenibili per raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica aumentando allo stesso tempo la resilienza del loro business. Ci si attende che le energie rinnovabili basate sulle maree e sulle correnti marine possano contribuire in modo significativo ad ottenere i risultati voluti, sia nelle comunità energetiche sia laddove gli utenti si trovino in zone remote”.

Chi è Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone. www.se.com/it

