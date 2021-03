Lombardia: oltre mille ragazzi in streaming a giornata impegno contro le mafie (2)

19 marzo 2021 a

(Adnkronos) - A conclusione della mattinata, una “tavola rotonda “, moderata da Lucia Capuzzi di Avvenire, con don Virgilio Colmegna, don Massimo Mapelli e don Giacomo Panizza, esempi di lotta evangelica per la giustizia sociale e la legalità. I sacerdoti hanno dialogato sul ruolo della criminalità organizzata, in particolare nella situazione di povertà crescente dovuta alla pandemia ed hanno condiviso, anche regalando suggestioni e ricordi personali agli oltre mille ragazzi collegati e al pubblico in ascolto, la loro esperienza sul campo di quelle che sono le connivenze e le strutture culturali che rendono possibile il radicamento mafioso.

Alla giornata hanno partecipato, per la giunta, Fabrizio Sala (assessore all'Istruzione), Riccardo De Corato (assessore alla Sicurezza) e Melania De Nichilo Rizzoli (assessore alla Formazione) e, per l'Ufficio Scolastico Regionale, Simona Chinelli. L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha inviato un messaggio di apprezzamento che è stato letto durante l'evento.

L'appuntamento nazionale per il ricordo delle vittime di mafia è per domenica 21 marzo, il primo giorno di primavera, simbolo di quella speranza e rinascita, che sono state spesso evocate nel corso dell'incontro di oggi.