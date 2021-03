Imprese: Assolombarda e 9 aziende creano 'Milano Smart City Alliance' (2)

19 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "La città si sta dotando di un modello di crescita nel quale pubblico e privato, insieme ai cittadini, collaborano nella identificazione delle priorità. E, in questa direzione, la ‘Milano Smart City Alliance' crea sinergie tra progetti esistenti e lancia nuove iniziative in ambito smart, nuovi modi di collaborare e lavorare tra imprese, istituzioni e cittadini", continua Ghezzi.

‘CyberSecureCity' è la prima iniziativa della ‘Milano Smart City Alliance', realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, per diffondere la cultura digitale della sicurezza. Attraverso questo progetto Assolombarda mette a disposizione del Comune di Milano l'esperienza sviluppata nella realizzazione della sua piattaforma Cybersecurityalliance, uno strumento di comunicazione e dialogo tra l'Associazione e la Polizia Postale per condividere con le imprese le informazioni tecniche sugli attacchi informatici, insieme ai relativi aggiornamenti di sicurezza.