Football: Nfl, da diritti tv oltre 100mld di dollari

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - La National football league, Nfl, ha rinnovato il contratto per i diritti tv con i network partner Cbs, Fox, Nbc ed Espn, un accordo multimiliardario per un periodo che va dal 2023 al 2033, con un occhio anche alle piattaforme online, come dimostra l'ingresso di Amazon Prime che trasmetterà il Thursday Night Football.

Complessivamente si parla di circa 9,5 miliardi di dollari a stagione, circa 8 miliardi di euro, per complessivi 105 miliardi di dollari, circa 90 miliardi di euro.