Covid: taxi Milano, calo medio corse del 70% in ultimo anno

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - "Fare i conti sul numero di corse dell'ultimo anno -spiega Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano- è purtroppo tristemente facile. Negli ultimi 12 mesi, almeno per quel che ci riguarda direttamente, siamo stati pressoché fermi o quasi. Parliamo di cali mensili del -90% e -80% sul numero di corse rispetto all'ordinario per diversi mesi e con una lieve 'ripresa' tra i primi mesi estivi e quelli autunnali. Diciamo mediamente un – 70% complessivo".

Quella che sembrava una situazione emergenziale "si sta protraendo in maniera significativa ed incisiva anche sul nostro lavoro come su quello di tanti altri ed allo stato attuale l'orizzonte della ripresa pare ancora lontano, visto almeno da chi passa gran parte delle giornate fermo in un parcheggio".