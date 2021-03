Covid: nessuna defezione a centro vaccini Fiera a Milano, si presentano 100 in più

19 marzo 2021 a

a

a

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Nessuna defezione al centro vaccinale del Policlinico in Fiera a Milano nel primo giorno di ripresa delle vaccinazioni con il prodotto di Astrazeneca. Anzi, circa 100 persone in più si sono presentate e si sono messe in coda per essere vaccinate. Tutte le 800 persone prenotate oggi dalle 15 alle 20 sono state vaccinate, senza che si registrassero defezioni, si spiega dal Policlinico di Milano. Più di un centinaio di persone, che avevano l'appuntamento al mattino e che non hanno ricevuto l'annullamento, vengono vaccinate a oltranza, con l'obiettivo di somministrare a tutti la dose di vaccino.

Dal Policlinico si sottolinea che oggi sono ripartite le somministrazioni del vaccino Astrazeneca a un ritmo di 2 mila iniezioni al giorno. A queste si aggiungeranno circa 500 dosi al giorno per recuperare in poco tempo le oltre 7 mila somministrazioni mancate a causa dello stop in via precauzionale del prodotto del gruppo anglosvedese. Il Padiglione del Policlinico in Fiera è operativo già da oggi, ed entro stasera è prevista la vaccinazione delle prime 800 persone.