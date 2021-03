Covid: Moratti, 'in Comuni ex zona rossa incidenza casi ridotta anche di 30 volte' (2)

19 marzo 2021 a

(Adnkronos) - A Bollate. anche se l'incidenza dei casi non era altissima, si è deciso di intervenire con una vaccinazione target sulle categorie più a rischio per età anagrafica, per un totale del 12,2% della cittadinanza totale, facendo calare da 315 a 99 l'incidenza su 100mila abitanti. A Castrezzato, infine, è stato vaccinato il 6,7% della popolazione totale riducendo in maniera decisa l'incidenza dei casi passati da 1.828 a 94 su 100mila abitanti.

"L'essere riusciti a vaccinare - ha concluso la vicepresidente di Regione Lombardia - il personale sanitario, gli ospiti e il personale delle Rsa, e aver iniziato la vaccinazione delle categorie più colpite dal contagio e dei più fragili ci lascia ben sperare. In vista di questi ultimi mesi che ci separano dal giorno in cui tutti i cittadini lombardi saranno vaccinati, gli ospedali e le terapie si svuoteranno e potremo realisticamente vedersi avvicinare alla voce decessi Covid, finalmente il numero zero".