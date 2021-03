Covid: Draghi, 'al momento prendere il Mes non è priorità'

19 marzo 2021 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Durante le consultazioni preliminari mi è stato chiesto da molti partiti cosa pensassi del Mes, ho risposto che occorre anche in questo essere pragmatici: al momento il livello dei tassi di interessi è tale che prendere il Mes non è prioritario. Ma c'è un motivo ancor più importante: il Mes è essenzialmente investito nella sanità, quando avremo un piano sanità condiviso dal Parlamento e dall'opinione pubblica allora ci chiederemo se vale la pena, prenderlo senza avere un piano può significare buttare via i soldi". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.