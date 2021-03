Calcio: Tommasi, 'Ajax alla portata della Roma, anche loro preoccupati'

19 marzo 2021 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Sorteggio di Europa League? A questo livello il tabellone era già pieno di squadre da evitare, ma l'Ajax è sicuramente alla portata della Roma. Sorteggio sfortunato anche con il Manchester United in una eventuale semifinale? In questo periodo bisogna essere pronti più che fortunati, comunque saranno preoccupati anche all'Ajax. Del resto se si vuole vincere bisogna arrivare fino in fondo e superare questo tipo di prove. Poi la Roma se non trova ostacoli rischia di perdersi...". E' il giudizio espresso dall'ex centrocampista della Roma, Damiano Tommasi, in campo nell'ultimo precedente con i lanceri, all'Adnkronos sul sorteggio di Nyon che ha visto uscire dall'urna l'Ajax nei quarti di finale di Europa League. "Roma-Napoli? Come nell'ultimo periodo ci sono diversi banchi di prova per la squadra di Fonseca. La Roma è una formazione che deve e può puntare alle prime quattro posizioni e il Napoli è un buon banco di prova per tutti e lo ha già dimostrato", ha proseguito l'ex numero uno dell'Aic sulla sfida di domenica.