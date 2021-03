Benasciutti Casa, la biancheria casa dei grandi marchi è in saldo

19 marzo 2021 a

a

a

(Milano, 19 marzo 2021) -

La soddisfazione di vivere una casa accogliente e confortevole passa anche da lenzuola, tappeti, trapunte, copridivani, scaldasonno, morbidi accappatoi. E quando si parla di biancheria casa il punto di riferimento online è Benasciutti Casa, l'e-shop che raccoglie oltre 10.000 articoli, espressione dei grandi marchi (come Bassetti, Fazzini, Gabel, Caleffi, Roberto Cavalli, Trussardi, Missoni Home, Alviero Martini) a prezzi insuperabili.

Ad aver conquistato migliaia di clienti è una politica commerciale vincente in cui convergono la competitività di un'offerta completa e una qualità superiore. Il catalogo fornisce soluzioni per ogni ambiente: cucina, bagno, soggiorno e camera da letto. Un'interfaccia improntata alla semplicità e arricchita di preziosi filtri di ricerca rende pratica la scoperta del prodotto desiderato, che si tratti di copridivani, copriletti,

Per creare il bagno perfetto sono acquistabili

L'arrivo della mezza stagione è l'occasione ideale per rinnovare l'armadio con una

Non mancano neppure lenzuola, copripiumini, coperte e cuscini con le fantasie preferite dai più piccoli, come quelle delle collezioni Disney, Warner Bros, e Marvel. A questi s'aggiungono capi per il letto Bing Bunny e LOL per le bambine.

Oltre alla competitività dei prezzi, Benasciutti Casa assicura al cliente consegna gratuita da 59,00euro, sconto del 10% riservato a quanti s'uniscono alla newsletter e pagamenti che pongono al riparo da qualunque rischio: PayPal, Amazon Pay, contrassegno, bonifico bancario, carte di credito. Mentre per qualunque richiesta di supporto, il cliente ha a disposizione un'assistenza che passa da email, telefono e WhatsApp.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR