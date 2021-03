Pd: Letta ringrazia Benifei per sensibilità, rispetto autonomia gruppo**

19 marzo 2021 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Enrico Letta ha ringraziato il capodelegazione dem in Ue, Brando Benifei, che si è presentato dimissionario alla prima riunione dei parlamentari europei con il neosegretario Pd. A quanto apprende l'Andkronos, Letta avrebbe ringraziato Benifei per la sensibilità dimostrata, ha rimarcato il rispetto per l'autonomia del gruppo e ha quindi mostrato apprezzamento per il lavoro svolto dagli deputati dem in Europa.