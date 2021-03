Pd: al via riunione Letta con eurodeputati**

19 marzo 2021 a

Roma, 19 mar, (Adnkronos) - E' iniziata la riunione, on line, del segretario Enrico Letta con gli eurodeputati dem. Ad introdurre Brando Benifei, capodelegazione in Ue, che ieri ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico e ha ribadito il senso della decisione in quanto, essendo stato eletto in una fase diversa, ritenuto giusto un passaggio di verifica. Quindi Benifei ha presentato a Letta la delegazione dem in Europa, specificando i temi di lavoro dei vari parlamentari.