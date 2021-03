19 marzo 2021 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Via libera in cdm al #DLsostegni che distribuirà risorse per 32 mld di euro a imprese, lavoratori, scuola, sanità e turismo invernale. Una grandissima iniezione di fiducia per le attività e le partite iva colpite dalle chiusure degli ultimi mesi. Il Governo c'è e ci sarà". Lo scrive il ministro Federico D'Incà su twitter.