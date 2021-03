Pd: segreteria Lombardia e Milano, 'grazie a Letta per attenzione'

18 marzo 2021 a

a

a

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - "Il Nord e la Lombardia entrano a pieno titolo nel nuovo corso del Pd nazionale voluto da Enrico Letta", sottolinea Vinicio Peluffo, segretario Pd Lombardia, ringraziando il nuovo segretario per i nomi scelti per la sua segreteria.

"Dopo l'annuncio di ieri di Irene Tinagli come vicesegretaria, la conferma oggi con le nomine di Chiara Braga, Filippo Del Corno, Cesare Fumagalli, Antonio Misiani e Lia Quartapelle Il nostro territorio, alle prese con la terza ondata pandemica e una evidente incapacità amministrativa di Regione Lombardia, deve fare i conti più che altrove con una crisi economica che sta piegando anche il tessuto sociale", aggiunge. "Per questo abbiamo davvero bisogno che questi temi entrino a far parte dell'agenda politica nazionale dei prossimi mesi. Qui più che altrove avremo la necessità di proposte e iniziative per il rilancio".

La segretaria metropolitana di Milano, Silvia Roggiani, si dice "molto contenta che il segretario Enrico Letta abbia deciso di chiamare nella squadra due persone con cui abbiamo condiviso tante battaglie sul territorio", come Del Corno e Quartapelle. "Sono certa che sapranno fare la differenza e che porteranno a Roma la voce della comunità milanese di cui fanno parte. Ci aspettano sfide alte e un impegno importante per rilanciare il Paese, buon lavoro a tutte e tutti".