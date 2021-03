Open Fiber: Starace, 'finalizzazione cessione in prossimi mesi, closing entro fine anno'

18 marzo 2021 a

a

a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "La transazione sta per essere finalizzata e riguarda la cessione di una quota tra il 40 e il 50% nei prossimi mesi o nelle prossime settimane. Sicuramente il closing avverrà entro la fine dell'anno". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace nel corso della conference call con gli analisti in merito alla cessione della quota di Open Fiber al fondo infrastrutturale australiano Macquarie. "Al momento sono in corso delle discussioni tra Macquarie, l'acquirente della nostra quota, e Cdp, l'altro azionista di Open Fiber, a proposito della governance che ci sarà in futuro", sottolinea Starace.