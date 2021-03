Lancio della lavagna interattiva HUAWEI IdeaHub per l'ufficio e la formazione intelligenti

18 marzo 2021 a

SHENZHEN, Cina, 18 marzo 2021 /PRNewswire/ -- In occasione del lancio del nuovo prodotto Intelligent Collaboration 2021, Huawei ha annunciato oggi il lancio globale di HUAWEI IdeaHub, la prima lavagna del settore dotata di tecnologia con filtro luce blu. Certificata da TÜV Rheinland, la tecnologia elimina la dannosa luce blu e la dominante di colore per offrire un display vivido e un'esperienza visiva sicura. La lavagna interattiva HUAWEI IdeaHub offre anche funzioni innovative come la proiezione wireless e la scrittura intelligente per migliorare l'esperienza dell'utente durante le sessioni di formazione e training, riunioni locali e discussioni aperte.

"La rapida accelerazione dell'economia digitale ha reso il lavoro e la formazione digitali la nuova normalità per ogni organizzazione e individuo. La serie HUAWEI IdeaHub, lanciata lo scorso anno, comprende nuovissimi strumenti di produttività pensati per aiutare gli utenti di vari settori ad adattarsi a questa nuova normale collaborazione sinergica tra device e cloud" ha dichiarato Pan Yong, Vice Presidente di Huawei Intelligent Vision & Collaboration Product & Solution Sales Dept. Ha poi aggiunto: "La nuovissima lavagna interattiva HUAWEI IdeaHub è l'ultima arrivata della serie. È stata appositamente progettata per aule intelligenti, sale riunioni e spazi aperti all'interno degli uffici, facilitando una collaborazione più intelligente ed efficiente".

La nostra crescente dipendenza dagli schermi digitali ha reso la salute degli occhi una preoccupazione primaria per un numero sempre maggiore di persone. Per risolvere questo problema, la lavagna HUAWEI IdeaHub implementa una tecnologia ottica a prova di luce blu 4K per bloccare la dannosa luce blu proveniente dalla sorgente luminosa e proteggere gli occhi degli utenti. Per fare un confronto, la tradizionale tecnologia ottica anti-blu basata su software e la modalità "eye comfort" non possono filtrare completamente la dannosa luce blu. Tendono inoltre ad aggiungere una tonalità gialla allo schermo, causando affaticamento visivo e influendo sul riconoscimento del colore. Utilizzando la tecnologia di offset dello spettro per bloccare la dannosa luce blu dalla sorgente luminosa, la lavagna HUAWEI IdeaHub garantisce luce blu ridotta, calibrazione del colore e adattamento alla luce ambientale.

La proiezione di schermi e la scrittura su lavagne sono due delle funzioni più utilizzate sia nella formazione intelligente che negli uffici. Tenendo conto di questo, la lavagna HUAWEI IdeaHub offre funzionalità uniche per migliorare l'esperienza dell'utente. La funzione di proiezione della barra a discesa, basata sulla tecnologia Cast+, consente agli utenti di proiettare contenuti da un telefono su un grande schermo senza installare ulteriori app. Analogamente, gli utenti possono controllare i propri telefoni dal grande schermo. Gli utenti non devono preoccuparsi della sicurezza poiché la funzione di protezione della privacy garantisce che le informazioni personali non vengano condivise durante la proiezione.

La lavagna HUAWEI IdeaHub utilizza la tecnologia di collegamento zero-gap e capacità software innovative per offrire un'esperienza di scrittura fluida con una latenza di scrittura ultra-bassa di 35 ms. Questo rende la scrittura sulla lavagna semplice come l'uso di penna e carta. Nel contempo, le funzioni intelligenti di riconoscimento grafico e testuale e di condivisione e-mail offrono un'esperienza più efficiente rispetto alle lavagne tradizionali.

Disponibile nei modelli da 65" e 86", la lavagna HUAWEI IdeaHub può essere montata sia a pavimento che a muro e può essere installata in modo flessibile nelle aule scolastiche e negli uffici.

