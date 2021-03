Grifols lancia in Europa un sistema point-of-care per il monitoraggio terapeutico di infliximab

18 marzo 2021 a

a

a

- Due soluzioni Promonitor Quick (PQ) misurano rapidamente il livello di infliximab di un paziente, che tratta una varietà di condizioni infiammatorie croniche, così come gli anticorpi che neutralizzano il farmaco

- Con un singolo campione di sangue intero prelevato nel dito, in 20 minuti i test rapidi con marchio CE forniscono risultati immediati per ottimizzare e personalizzare i trattamenti; senza attendere le analisi di laboratorio

BARCELLONA, Spagna, 18 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Grifols (MCE: GRF) (MCE: GRF.P) (NASDAQ: GRFS), leader mondiale nello sviluppo di terapie derivate dal plasma e leader nello sviluppo di soluzioni diagnostiche innovative, ha annunciato oggi di aver iniziato la commercializzazione in Europa di un sistema point-of-care (POCT) a due test per monitorare il livello di infliximab di un paziente, il farmaco che tratta una varietà di condizioni infiammatorie croniche, così come gli anticorpi che potrebbero neutralizzare l'efficacia del farmaco.

Le tecnologie POCT rapide con marchio CE, che appartengono alla famiglia Grifols di test immunologici commercializzati con il nome Promonitor Quick, forniscono risultati in soli 20 minuti usando un singolo campione prelevato nel dito direttamente dal sangue intero. I test coprono sia l'infliximab di riferimento (Remicade) che i biosimilari di infliximab come CT-P13 (Inflectra/Remsima), SB2 (Flixabi/Renflexis) e GP1111 (Zessly/Ixifi).

Piccolo e portatile, il dispositivo PQ permette ai medici e al personale di laboratorio di quantificare i livelli di infliximab o rilevare i suoi anticorpi in qualsiasi momento. I risultati appaiono su un lettore PQ ad alta tecnologia mentre il paziente aspetta; non c'è bisogno di aspettare giorni per le analisi di laboratorio. I dosaggi del trattamento, quindi, sono più facilmente ottimizzati e personalizzati al momento.

« I test Promonitor Quick per l'infliximab sono un importante progresso nel monitoraggio terapeutico dei farmaci e miglioreranno notevolmente il livello di cura ai pazienti che vivono con condizioni infiammatorie debilitanti come il morbo di Crohn, la colite ulcerosa e l'artrite reumatoide », ha detto David Dew, Presidente della Diagnostic Commercial Division di Grifols. « La soluzione evidenzia l'impegno di Grifols ad applicare la tecnologia più avanzata per migliorare le esperienze dei pazienti e la loro soddisfazione ».

PQ si basa sulla tecnologia di immunocromatografia a flusso laterale e non richiede alcun trattamento pre-analitico del campione. Entrambi i test POCT per l'infliximab hanno anche il marchio CE per il siero e il sangue intero venoso.

Altri kit di monitoraggio immunologico sotto il nome Promonitor includono quelli per adalimumab, vedolizumab, ustekinumab, golimumab, etanercept e rituximab.

Informazioni su Grifols

Grifols è una multinazionale farmaceutica fondata a Barcellona nel 1909 che si impegna nel miglioramento della salute e del benessere delle persone in tutto il mondo. Le sue quattro divisioni - Bioscience, Diagnostic, Hospital e Bio Supplies - sviluppano, producono e commercializzano soluzioni e servizi innovativi venduti in più di 100 Paesi.

Pioniere nell'industria del plasma, Grifols gestisce una rete crescente di centri di donazione in tutto il mondo. Trasforma il plasma raccolto in medicinali essenziali per trattare condizioni croniche, rare e, a volte, pericolose per la vita. Come leader riconosciuto nella medicina trasfusionale, Grifols offre anche un portafoglio completo di soluzioni progettate per migliorare la sicurezza dalla donazione alla trasfusione. Inoltre, l'azienda fornisce strumenti, informazioni e servizi che permettono agli ospedali, alle farmacie e agli operatori sanitari di fornire in modo efficiente cure mediche esperte.

Grifols, con quasi 24 000 dipendenti in 30 paesi e regioni, è impegnata in un modello di business sostenibile che stabilisce lo standard per l'innovazione continua, la qualità, la sicurezza e la leadership etica.

Nel 2020, l'impatto economico di Grifols nei suoi paesi principali di attività è stato di 7,5 miliardi di euro. L'azienda ha inoltre generato 140 000 posti di lavoro, compresi quelli diretti e indiretti.

Le azioni di classe A della società sono quotate alla Borsa spagnola, dove fanno parte dell'Ibex-35 (MCE:GRF). Le azioni di classe B senza diritto di voto di Grifols sono quotate sul Mercado Continuo (MCE:GRF.P) e sul NASDAQ statunitense tramite ADR (NASDAQ:GRFS).

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito www.grifols.com

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

I fatti e le cifre contenuti in questo rapporto che non si riferiscono a dati storici sono "proiezioni e ipotesi future". Parole ed espressioni come "credere", "sperare", "anticipare", "prevedere", "aspettarsi", "intendere", "dovrebbe", "cercherà di ottenere", "si stima", "futuro" ed espressioni simili, nella misura in cui si riferiscono al gruppo Grifols, sono usate per identificare proiezioni e supposizioni future. Queste espressioni riflettono i presupposti, le ipotesi, le aspettative e le previsioni della direzione al momento della stesura di questo rapporto, e queste sono soggette a una serie di fattori che fanno sì che i risultati effettivi possano essere sostanzialmente diversi. I risultati futuri del gruppo Grifols potrebbero essere influenzati da eventi relativi alle proprie attività, come una carenza di forniture di materie prime per la fabbricazione dei suoi prodotti, l'apparizione di prodotti concorrenti sul mercato o cambiamenti al quadro normativo dei mercati in cui opera, tra gli altri. Alla data di compilazione di questo rapporto, il gruppo Grifols ha adottato le misure necessarie per mitigare il potenziale impatto di questi eventi. Grifols, S.A. non accetta alcun obbligo di riferire pubblicamente, rivedere o aggiornare le proiezioni o ipotesi future per adattarle a eventi o circostanze successive alla data di stesura di questo rapporto, eccetto dove espressamente richiesto dalle normative applicabili. Questo documento non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere azioni in conformità con le disposizioni della seguente legislazione spagnola: Regio Decreto Legislativo 4/2015, del 23 ottobre, che approva il testo rifuso della Legge sul Mercato dei Titoli; Regio Decreto Legge 5/2005, dell'11 marzo e/o Regio Decreto 1310/2005, del 4 novembre, e qualsiasi normativa che sviluppi tale legislazione. Inoltre, questo documento non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o scambio, o una richiesta di offerta di acquisto, vendita o scambio di titoli, o una richiesta di voto o approvazione in qualsiasi altra giurisdizione. Le informazioni incluse in questo documento non sono state verificate né esaminate dai revisori esterni del gruppo Grifols.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/847347/Grifols_Logo.jpg