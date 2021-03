18 marzo 2021 a

Milano, 18 mar. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale. La Lega di Serie A ha rinviato "a data da destinarsi" il match tra Inter e Sassuolo previsto per sabato 20 marzo alle 20.45 allo stadio 'Meazza' e valido per la 28esima giornata di Serie A per i casi Covid nella formazione nerazzurra.