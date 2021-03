18 marzo 2021 a

a

a

Milano, 18 mar. Adnkronos) - Sono in leggero aumento i casi di Covid19 in provincia di Milano rispetto a ieri. Si tratta di 1.450 contagi rilevati (dai 1.050 della vigilia), di cui 620 a Milano città. Tra le altre province della Lombardia, Brescia resta stabile sui 982 nuovi casi. In salita anche Monza (548) e Varese (541). Bergamo conta 341 contagi, Como 351; Cremona 246; Lecco 154; Lodi 87; Mantova 381; Pavia 304; Sondrio 148.