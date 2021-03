Covid: Mazzeo, 'Pensando a vittime accelerare la campagna vaccinale'

18 marzo 2021 a

Firenze, 18 mar. - (Adnkronos) - "Oggi è la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid 19. Una data scelta non a caso, perché il 18 marzo 2020 deflagrò in tutta la sua potenza la foto che a Bergamo ritraeva la colonna di camion dell'esercito portare via le bare dall'ospedale della città. Un anno dopo non è ancora finita, purtroppo, e le vittime, solo in Italia, sono oltre 103mila. Ed è proprio pensando a questi numeri drammatici e a quella foto fissata per sempre nella storia che dobbiamo fare di tutto per portare avanti il più velocemente possibile la campagna vaccinale". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.

"A tutte le vittime di questa pandemia, alle loro famiglie e a tutti coloro che in queste ore stanno lottando nelle corsie degli ospedali va oggi più che mai il mio pensiero e quello di tutto il Consiglio regionale della Toscana", aggiunge Mazzeo.