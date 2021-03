Covid: Ecdc, in rosso scuro 5 regioni italiane e Trento, entra Piemonte

18 marzo 2021 a

Milano, 18 mar. (AdnKronos Salute) - Cinque regioni italiane e la Provincia autonoma di Trento sono in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid-19, nella mappa epidemiologica d'Europa aggiornata dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Da questa settimana nella lista entra il Piemonte, che si aggiunge alle già rosso scuro Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Campania, secondo la cartina diffusa via social, tranne la Sardegna che resta arancione. La Valle d'Aosta, che la scorsa settimana era arancione, torna rossa.