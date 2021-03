Covid: Berlusconi, 'fare ogni sforzo per sconfiggere malattia, è impegno con vittime'

18 marzo 2021 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Oggi è una giornata di dolore, di raccoglimento, di riflessione. Da un anno il Covid ha seminato e continua a seminare dolore, lutti, angoscia in tutto il mondo. Rendere omaggio a chi non ce l'ha fatta -soltanto da noi sono oltre centomila italiani- significa anche prendere un impegno solenne con loro, con la loro memoria, con le loro famiglie: quello di fare ogni sforzo per sconfiggere al più presto la malattia". Lo dice Silvio Berlusconi, in un videomessaggio su Facebook.

"Oggi con i vaccini ce la possiamo fare -aggiunge l'ex premier- altri Paesi lo stanno facendo. Noi abbiamo cominciato a farlo: dobbiamo procedere senza ritardi, senza paure, senza divisioni, senza inutili polemiche" (segue)