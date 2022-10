Calcio: Maldini, 'serie incredibile di infortuni ma non ci piangiamo addosso'

18 marzo 2021 a

a

a

Milano, 18 mar. - (Adnkronos) - “La nostra maniera di giocare deve essere la stessa di sempre, gli interpreti cambiano spesso, abbiamo una serie di infortuni incredibile e in attacco siamo in grossa difficoltà ma dobbiamo affrontare il Manchester nella stessa maniera che ci ha contraddistinto fin qui che è l'unico modo che abbiamo e per cui siamo secondi in classifica e agli ottavi di finale di Europa League". Lo dice il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ai microfoni di Sky nell'immediata vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Manchester United. "Questa stagione ci ha visti protagonisti, così come gli ultimi mesi della scorsa, più di così era impossibile ipotizzare di fare. La nostra forza è non accontentarci, non ci piangiamo addosso e andiamo avanti", aggiunge Maldini.