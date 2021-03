Calcio: Fonseca, 'importante vincere a che a Kiev, vogliamo lottare per Coppa e 4° posto'

18 marzo 2021 a

a

a

Kiev, 18 mar. - (Adnkronos) - "Era importante entrare bene in partita e non prendere gol, nel primo tempo hanno avuto l'iniziativa ma abbiamo difesa bene. Nel secondo tempo abbiamo corretto il posizionamento, abbiamo avuto occasioni per fare gol ed è stato importante vincere qui e passare il turno. Abbiamo dimostrato che siamo adatti al calcio europeo, magari in questo tipo di competizione troviamo più spazi". L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, commenta così la vittoria per 2-1 sullo Shakhtar Donetsk che qualifica i giallorossi ai quarti di Europa League. "Ora testa al campionato -aggiunge Fonseca a Sky Sport-. In Italia affrontiamo squadre molto forti, squadre che giocano solo per il campionato, noi abbiamo anche l'Europa League ma vogliamo lottare per entrare nelle prime quattro. Non è facile ma vogliamo lottare fino alla fine".