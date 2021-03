18 marzo 2021 a

Kiev, 18 mar. - (Adnkronos) - Termina in parità sullo 0-0 il primo tempo di Shakhtar Donetsk-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Europa League in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Kiev. All'andata i giallorossi si sono imposti per 3-0.