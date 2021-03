Pd: Letta sprint tra segreteria e incontri, resta aperto tema capigruppo** (3)

18 marzo 2021 a

(Adnkronos) - E poi l'incontro con Carlo Calenda. Un'ora di colloquio nella sede di Azione, in corso Vittorio a Roma. Un 'riguardo' apprezzato da parte dell'ex-ministro che con Letta ha comunque un rapporto di lunga data. L'incontro è stata definito come "un inizio positivo" da fonti di Azione. Che si inserisce nel giro di contatti con le forza politiche che Letta ha detto di voler avviare ma che è stato in qualche modo accelerato anche dal nodo amministrative a Roma con la 'fuga in avanti' delle scorse ore sulla possibile candidatura di Roberto Gualtieri.

Sul punto, si spiega all'Adnkronos, non si sarebbe entrati nel dettaglio. "Candidato unico, primarie... non se ne è parlato", si assicura dalle parti di Calenda anche perché lo stesso segretario dem, insediato da una settimana, ha appena preso in mano il dossier. E la sensazione, dicono da Azione, è che ci sia un percorso che va ancora svolto dentro lo stesso Pd romano e laziale.

"C'è un dialogo, è appena iniziato, è il primo di una serie di incontri", si fa sapere. Non solo sul nodo Roma. Nello scambio di oggi infatti si è parlato anche di temi di governo - dal dl Sostegno ai vaccini- ribadendo il pieno sostegno all'esecutivo Draghi e la necessità di confrontarsi sulle priorità nella lotta alla pandemia e alla crisi economica e sociale.