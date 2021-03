Sport e Salute: lettera aperta di Cozzoli ai collaboratori sportivi, 'il bonus è la priorità'

17 marzo 2021 a

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - "Sono stati dodici mesi senza tregua. Vissuti dallo sport, e non solo dallo sport, in apnea. È dura stare tanto tempo sott'acqua. Non abbiamo ancora rimesso la testa fuori. Anzi da lunedì l'Italia, tranne poche eccezioni, è stata costretta a dichiarare un nuovo lockdown. Per i collaboratori sportivi Sport e Salute S.p.A. è diventata un punto di riferimento. Ed è quello che vogliamo essere perché voi, donne e uomini delle società e delle associazioni dilettantistiche, rappresentate la vera spina dorsale dello sport italiano. Venite prima di tutto". Così il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, in una lettera aperta ai collaboratori sportivi.

"A noi vi rivolgete per avere notizie delle indennità -prosegue Cozzoli-. Due mesi e mezzo senza reddito “sono una disperazione”, come scrivete nei commenti ai post della Società. Sappiamo anche che la vostra priorità non sono i bonus, ma la riapertura delle palestre, delle piscine, dei circoli. Ovvero, fare il vostro lavoro nelle società, insieme alle quali rappresentate un presidio civile del Paese. Però quando lo stop è obbligato dall'andamento della pandemia, coloro che non stanno lavorando o lo stanno facendo a un regime minimo devono andare avanti. Sono parole, ma anche nelle parole si trova la verità".

"C'è stata una crisi di governo, la formazione e la nascita di un altro esecutivo e ora l'attesa per il nuovo decreto Sostegni -prosegue il presidente di Sport e Salute-. L'attenzione verso lo sport di base e i suoi valori imprescindibili è stata testimoniata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nell'intervento alle Camere e dal neo Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali nelle sue prime dichiarazioni. Sport e Salute, che nell'ultimo anno si è sentita investita della responsabilità tutta nuova di farsi portavoce dei collaboratori sportivi, sta auspicando che l'attenzione si trasformi in atti. E siamo fiduciosi che questa aspettativa sarà soddisfatta al più presto.