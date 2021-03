Russia: 'Putin killer', Mosca richiama ambasciatore a Washington

17 marzo 2021 a

Mosca, 17 mar. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri russo ha richiamato il proprio ambasciatore a Washington, Anatoly Antonov, per consultazioni a seguito delle dichiarazioni del presidente americano Joe Biden. Lo ha annunciato su Facebook la portavoce Maria Zakharova, precisando che il diplomatico è stato richiamato per valutare il futuro delle relazioni con gli Stati Uniti. In precedenza Biden, riferendosi alla vicenda Navalny, aveva definito il presidente russo, Vladimir Putin, "un assassino".