Petrolio: Birol, 'incoraggiante sforzi per decarbonizzazione ma ancora molto va fatto'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "È incoraggiante vedere alcune compagnie petrolifere e del gas aumentare i loro impegni" per accelerare il processo di decarbonizzazione "ma va fatto ancora molto di più". Ad affermarlo è Fatih Birol, direttore esecutivo della Aie, commentando il rapporto 'Oil 2021' diffuso oggi. "Ridurre al massimo le emissioni delle attività principali, in particolare il metano, è una priorità urgente. Ci sono tecnologie vitali per le transizioni energetiche che possono permettere alle compagnie petrolifere e del gas di accelerare questo processo: il sequestro e la cattura della Co2, l'idrogeno, i biocarburanti e l'eolico offshore. In molti casi, questi procesis possono aiutare a decarbonizzare i settori in cui le emissioni sono più difficili da affrontare", aggiunge Birol.