Pd: Melilli, 'un grande in bocca al lupo a Tinagli e Provenzano'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Il mio più grande in bocca al lupo e un sincero augurio di buon lavoro a Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano, appena nominati vicesegretari del Partito Democratico. Gli attende un compito importante per la costruzione di un partito che sappia affrontare le sfide importanti e imminenti dei prossimi mesi. Attraversiamo una fase storica complessa, ma abbiamo la possibilità di recitare un ruolo di riferimento per tutto il paese. Uniti verso obiettivi comuni, dobbiamo lavorare per tracciare una ripresa solida e veloce. Insieme a Enrico e a tutti noi, il compito inoltre di costruire un partito progressista, inclusivo e aperto. Capace di dare un forte contributo allo sviluppo del nostro Paese". Così Fabio Melilli, presidente della commissione Bilancio alla Camera.