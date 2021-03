Covid: Legacoop-Prometeia, in 2020 reddito disponibile famiglie -30 mld, boom risparmi

17 marzo 2021 a

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - La crisi legata all'emergenza Covid-19 ha ampliato le disparità. Per quanto riguarda le famiglie, sono aumentate quelle in forte difficoltà, ma anche quelle con maggiori disponibilità liquide. A fronte di un reddito disponibile che si stima calato complessivamente di 30 miliardi, i risparmi delle famiglie sono cresciuti come mai in passato, raggiungendo i 131 miliardi (erano stati 71 nel 2019), con una propensione media al risparmio quasi raddoppiata (dall'8,2% del 2019 al 15,6% del 2020). E' quanto emerge dallo studio di Prometeia e dell'area studi di Legacoop spiegando che i risparmi sono legati a una sostanziale stabilità di reddito per molti lavoratori (dipendenti pubblici, ma anche molti dell'industria e dei servizi) e di una compressione dei consumi prodotta dai lockdown (non si è andati in vacanza, al ristorante, al cinema, al teatro, si sono comprati meno indumenti lavorando in smart working).