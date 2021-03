Covid: ex pm Agueci, 'scudo penale medici? Impossibile, come voler vaccino contro inchieste' (2)

17 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Invece, secondo l'ex magistrato, che ha coordinato le più importanti inchieste antimafia a Palermo "se si parla di modifiche sul piano del diritto penale cioè del reato, lo spazio c'è". Per Agueci "si potrebbe pensare a un allargamento dello stato di necessità".

E spiega: "Per esempio, si potrebbe pensare che tra lo stato di necessità ci sia anche l'inserimento, con urgenza, di interventi in situazione epidemiche. Questa è una cosa possibile ma per farlo serve il processo, l'avviso di garanzia non può cambiare".