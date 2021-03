Covid: Cuppi (Pd), 'congedi e bonus anche per chi è in smart working'

17 marzo 2021 a

Roma, 17 mar (Adnkronos) - "Chiusura delle scuole. Oggi a casa con mio figlio. 3 anni e mezzo. Come tutti i bambini e le bambine richiede tempo, attenzione. Già sono privati della relazione con i coetanei, non è possibile pensare che debbano subire anche l'isolamento a casa mentre i propri genitori lavorano". Lo scrive su Facebook la presidente del Pd Valentina Cuppi.

"Per chi poi deve seguire lezioni a distanza il supporto nell'attività scolastica è fondamentale, soprattutto per i più piccoli. Lo smart working è lavoro. Mentre si lavora non ci si può contemporaneamente occupare delle proprie figlie e dei propri figli. Anche chi è in smart working deve poter fruire di congedi e bonus baby sitting”, aggiunge la Cuppi.