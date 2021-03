Covid: Bonetti, 'fake news su smartworking, spiace diffusa anche da autorevoli politici' (2)

17 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Intanto, "nei miei uffici in questi giorni abbiamo lavorato per allargare nei prossimi provvedimenti la platea dei beneficiari del bonus baby-sitter ai genitori, attualmente in smartworking, dei bambini delle scuole dell'infanzia e della primaria, così come a tutti i professionisti della sanità".

"Spiace molto che anche autorevoli esponenti della politica si siano ritrovati a diffondere un'evidente falsità -sottolinea Bonetti- anziché cogliere l'occasione per occuparsi, come chi si dice democratico dovrebbe fare, delle gravi difficoltà che oggi le famiglie italiane si trovano ad affrontare. Quella per sostenere le famiglie è una sfida cruciale, che per lungo tempo ho combattuto con pochi al fianco. Ora è un bene che tanti la condividano: non si usino fake news per indebolire uno sforzo che deve vederci lavorare uniti".