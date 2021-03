AIT Worldwide Logistics conclude la proficua collaborazione con Quad-C, portando alla ricapitalizzazione con The Jordan Company

17 marzo 2021 a

L'accordo coincide con il superamento della soglia di 1 miliardo di dollari di entrate lorde per la prima volta nella storia da parte del fornitore multinazionale di logistica

ITASCA, Illinois, 17 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Dopo aver registrato un fatturato lordo di 1,2 miliardi di dollari per il 2020, AIT Worldwide Logistics, leader mondiale nel trasporto merci, ha accettato di procedere alla ricapitalizzazione con The Jordan Company L.P. (TJC), società finanziaria di fascia media con sede a New York. La transazione, che dovrebbe essere ultimata alla fine di marzo, segna il termine della collaborazione di AIT con il gruppo di private equity Quad-C Management, Inc. (Quad-C), che sta vendendo la sua intera partecipazione in AIT a TJC.

Secondo Vaughn Moore, Presidente e CEO di AIT, la ricapitalizzazione sosterrà la fase successiva del piano di crescita strategica dell'azienda.

"Nel bel mezzo di una pandemia globale, i nostri soci hanno superato sfide senza precedenti producendo risultati incredibili. Grazie alle loro prestazioni, si sono aperte nuove opzioni per l'organizzazione per continuare ad avvicinarsi alla nostra vision: diventare il fornitore di logistica globale riconosciuto per i suoi servizi di altissimo livello" ha dichiarato. "TJC ha un'esperienza di successo nell'affiancare aziende del nostro settore, e la sua competenza internazionale fornirà un chiaro vantaggio per una continua crescita organica e acquisizioni future in tutto il mondo."

In tre anni e mezzo di collaborazione con Quad-C, il fatturato lordo di AIT è più che raddoppiato e la società ha lanciato nuove soluzioni di mercato verticale per il settore automobilistico, dell'e-Commerce, sanitario e dell'industria manufatturiera. Le undici acquisizioni di AIT dal 2017 hanno aumentato la sua capacità di vendita, ampliato la sua presenza globale, fornito all'organizzazione risorse tecniche per i settori strategici e rafforzato i suoi servizi principali.

"Quad-C ha sostenuto la nostra organizzazione in ogni fase del percorso dal 2017" ha dichiarato Moore. "È stato un partner straordinario e siamo incredibilmente grati per il suo contributo fondamentale, che ci ha aiutati a raggiungere i nostri obiettivi di crescita".

"Abbiamo avuto una partnership straordinaria con la dirigenza e i colleghi di AIT" ha dichiarato Tom Hickey, socio di Quad-C. "Il team di AIT ha definito una strategia di crescita completa e l'ha messa in atto, portando all'azienda oltre 1,2 miliardi di dollari di ricavi e concludendo undici acquisizioni nel frattempo. Siamo orgogliosi di essere stati soci di AIT in questo periodo e non vediamo l'ora di assistere al continuo successo dell'azienda con il suo nuovo socio, TJC."

Con TJC come nuovo partner finanziario, AIT continuerà a seguire un piano di crescita strategica ponendo l'attenzione sull'espansione globale, sia organicamente sia attraverso acquisizioni mirate che migliorano il supporto per le supply chain dei clienti.

"Siamo entusiasti che la dirigenza di AIT abbia selezionato TJC come partner in questa ricapitalizzazione" ha dichiarato Brian Higgins, responsabile della logistica e della catena di fornitura verticale di TJC. "Crediamo fermamente nella vision del team di una continua crescita dei servizi di spedizione merci di base, nonché delle soluzioni specializzate per la supply chain, con particolare attenzione al commercio tra Asia, Europa e Nord America, il tutto con un'attenzione costante alle esigenze del cliente."

L'operazione dovrebbe concludersi alla fine del primo trimestre, fatte salve le consuete condizioni di chiusura e il completamento del riesame ai sensi delle leggi antitrust, compresi gli Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements del 1976. Harris Williams LLC è stato il consulente finanziario e White & Case LLP il consulente legale di AIT. Jefferies LLC è stato il consulente finanziario e Kirkland & Ellis LLP il consulente legale di TJC.

Non sono state divulgate le ulteriori condizioni della ricapitalizzazione di AIT con TJC.

Informazioni su AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics è una società di spedizioni internazionale che aiuta i propri clienti a crescere, espandendo l'accesso ai mercati nel mondo, dove possono vendere e/o procurarsi materie prime, componenti e prodotti finiti. Da oltre 40 anni, l'azienda leader delle soluzioni per la supply chain con sede a Chicago si avvale di un approccio consultivo per creare una rete globale e partnership di fiducia in quasi tutti i settori, tra cui aerospaziale, automobilistico, commercio al dettaglio, alimentare, pubblica amministrazione, sanitario, high-tech, industriale e life sciences. Supportato da una tecnologia scalabile e intuitiva, il modello di business flessibile di AIT offre soluzioni su misura per la supply chain per il trasporto marittimo, aereo e terrestre nei tempi previsti e nel rispetto del budget. Grazie a esperti compagni di squadra in oltre 85 sedi in tutto il mondo in Asia, Europa e Nord America, le opzioni di servizio completo di AIT includono anche sdoganamento, gestione magazzino e servizi White Gloves. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.aitworldwide.com.

La nostra missione

In AIT siamo sempre alla ricerca di opportunità per guadagnare la fiducia dei nostri clienti, fornendo soluzioni logistiche eccezionali in tutto il mondo e mostrando un profondo apprezzamento per i nostri lavoratori, i nostri partner e le nostre comunità.

Informazioni su The Jordan Company, L.P.

TJC, fondata nel 1982, è una società di private equity di fascia media che gestisce fondi con impegni di capitale originali di oltre 14 miliardi di dollari dal 1987 e una comprovata esperienza di 39 anni di investimenti e contributi alla crescita di molte aziende in un'ampia gamma di settori, tra cui industria, trasporti e logistica, sanità e prodotti di consumo oltre a telecomunicazioni, tecnologia e servizi. Il team di investimento senior opera da oltre 20 anni e ha il sostegno del Gruppo di gestione delle operazioni, istituito nel 1988 per avviare e supportare miglioramenti operativi nelle società di portafoglio. TJC, con sede a New York, ha anche un ufficio a Chicago. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.thejordancompany.com.

Informazioni su Quad-C Management

Fondata nel 1989 e con sede a Charlottesville, in Virginia, Quad-C è una società di private equity di fascia media focalizzata sugli investimenti in servizi commerciali e di consumo consolidati, sanità, distribuzione di prodotti industriali e società di trasporti/logistica. Nei suoi trent'anni di attività, Quad-C ha investito oltre 3 miliardi di dollari di capitale in oltre 70 platform company. Il team Quad-C si impegna a collaborare con imprenditori e team dirigenziali per accelerare la crescita e creare valore a lungo termine. Per ulteriori informazioni su Quad-C, visitare il sito www.quadcmanagement.com.

