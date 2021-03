Banche: Passera, 'opportunità di aggregazioni, settore può trainare Paese'**

17 marzo 2021 a

a

a

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Il sistema bancario italiano ha fatto negli ultimissimi decenni passi che altri Paesi non hanno fatto: c'erano mille banche e ora ce sono meno di cento, ci sono ancora delle opportunità di aggregazione in varie forme, e immagino che verranno perseguite, ci sono impegni chiari da parte del governo per la privatizzazione di Mps che verranno portati fino in fondo". Corrado Passera, fondatore e ceo di illimity e in passato alla guida di Intesa Sanpaolo, 'promuove' il settore che "in termini di apertura e liberalizzazione, è oggi uno dei più concorrenziali dell'economia", dice all'Adnkronos.

Un settore "aperto", anche a investimenti esteri di grande successo. "La nuova grande sfida che il settore bancario ha ora di fronte a sé è sapere utilizzare al meglio le nuove tecnologie e affrontare i nuovi tanti concorrenti di altri settori. Queste stesse tecnologie danno anche la possibilità di creare banche del tutto nuove come illimity in tempi relativamente brevi. E' un settore che è andato nella direzione giusta e che può contribuire a trainare il Paese verso la crescita", conclude Passera.