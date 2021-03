Unità d'Italia, su History Channel webinar e una settimana dedicata ai 160 della nostra nazione

16 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Il 17 marzo del 1861, a Torino, veniva proclamato il Regno d'Italia. Oggi, 160 anni dopo, l'evento viene sottolineato anche nella programmazione di History Channel, che in collaborazione con l'Università Roma Tre ha organizzato un incontro sul tema 'Unità d'Italia: una storia per i giovani?' con alcuni studenti del corso di laurea in Storia e società e del master in Comunicazione storica, con la partecipazione di Paolo Mattera, docente di Storia contemporanea presso il dipartimento di studi umanistici dell'ateneo romano; incontro che verrà trasmesso sulle piattaforme social del canale.

Inoltre, il canale History+1 si trasformerà nel canale temporaneo 'L'Italia di History': per una settimana intera, dal 17 al 23 marzo, il canale 408 di Sky proporrà un'intera programmazione dedicata a ricostruire sotto diversi punti di vista le principali tappe di una nazione giovane di 160 anni. Tra i titoli proposti: 'Mussolini: l'ultima verità', 'Nessuno mi troverà: la scomparsa di Ettore Majorana', 'De Gustibus: l'epica storia degli italiani a tavola', 'L'Italia del treno e L'Italia delle navi', 'Il regime della follia', 'La strage di Piazza Fontana', '1992, 1993, 1994', 'L'Aquila: una città italiana', 'Il Colosseo in quarantena'.