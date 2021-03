Startup: arriva isendu, per un e-commerce a prova di futuro

16 marzo 2021 a

Roma, 16 mar. (Labitalia) - Si scrive isendu, si legge 'I send you'. È la nuova startup tutta italiana nata per semplificare la logistica e la gestione delle vendite online aiutando le aziende a migliorare la propria esperienza e-commerce. La soluzione tecnologica di isendu automatizza tutto il flusso di vendita: dalla gestione degli ordini fino alla stampa delle lettere di vettura, dalla notifica di tracking alla gestione multipla dei canali di vendita, per un e-commerce a prova di futuro.

“Nei prossimi anni - commenta Lando Barbagli, cofondatore e Ceo di isendu - il settore delle vendite online conoscerà un'accelerazione molto rapida e lo abbiamo già visto molto bene l'anno scorso. Il cambiamento sarà radicale, ma isendu è già pronta per questa sfida. Abbiamo lavorato molto per creare una piattaforma che permettesse a chiunque di spedire di tutto, ovunque. E ci siamo riusciti. Per questo oggi possiamo dire con orgoglio di essere l'unico ecosistema tecnologico human-centered in grado di trasformare la gestione di un e-commerce in un'esperienza che aiuta il business online delle aziende a crescere”.

Oltre alla tecnologia, isendu mette a disposizione una community di partner che aiuta gli imprenditori digitali a dar vita a una strategia e-commerce a 360 gradi che prevede consulenza personalizzata, affiancamento su misura e supporto completo. L'obiettivo finale è fornire sempre un servizio completo che affianchi i clienti in ogni aspetto cruciale dell'attività di vendita: packaging, contenuti e promozione, assistenza post-vendita e business intelligence. “Per noi isendu significa esperienza, community, opportunità di crescita e sviluppo. La nostra realtà mette a disposizione dei clienti il know-how giusto per sostenere il business e fornisce una rete di partner in grado di sostenerli e seguirli in ogni aspetto del processo di vendita online”, commenta Marco Pericci, cofondatore e Head of Growth di isendu.

Pensato come un modello di business SaaS (Software-as-a-Service), il target principale di isendu sono le realtà e-commerce B2C e B2B di tutti i settori, tra i quali quelli in grande espansione nel mercato digitale: food and beverage, moda e abbigliamento, salute e benessere e non solo. Grazie a una dashboard compatta e intuitiva, isendu permette di semplificare il processo di vendita online in un'ottica integrata e multicanale, abbattendo i tempi e azzerando le possibilità di errore. Il funzionamento è semplice: isendu connette i marketplace (come ad esempio Amazon, eBay, Etsy) e le piattaforme e-commerce (Shopify, Magento, WooCommerce e molte altre) con tutti i principali corrieri nazionali e internazionali.

In questo modo, isendu permette di spedire con un click, azzerare i margini di errore nella gestione delle spedizioni, scegliere le migliori tariffe in modo dinamico. Ma non è tutto: la dashboard permette di verificare i tempi di consegna, occupandosi anche di generare etichette di spedizione e tracciare lo stato di avanzamento delle stesse fino a consegna avvenuta. Il tutto si traduce in un'esperienza di acquisto e di vendita migliore, in un risparmio di tempo che può arrivare all'85% e in una più affidabile percezione del brand.

Le tecnologia isendu garantisce, quindi, maggiore controllo e zero errori (grazie a una serie di procedure altamente rigorose, isendu assicura una trascrizione dei dati automatica e priva di errori, permettendo di evadere gli ordini in modo veloce ed efficiente; sarà così possibile generare documenti di spedizione perfetti e senza errori) e dati preziosi e utili per migliorare la gestione del proprio e-commerce (tutti i dati relativi a ordini e spedizioni vengono tracciati, razionalizzati e interpretati con facilità grazie a una tecnologia proprietaria; attraverso un approccio data-driven e l'uso consapevole delle informazioni, isendu valorizza tutte le metriche necessarie a capire meglio il proprio business e far crescere i propri canali di vendita). Ma anche una leva per la customer satisfaction: buona parte della reputazione di un e-commerce si gioca dal checkout al momento in cui il cliente riceve il prodotto ordinato; in questa delicata fase, isendu supporta gli e-commerce in tutte le attività legate alla soddisfazione del cliente. Tra le tante features, isendu invia e-mail transazionali che non soltanto aggiornano il cliente finale sullo stato dell'ordine, ma gli propongono prodotti correlati, per fare upselling e di conseguenza vendere di più.